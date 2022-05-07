7 травня 2022 року – цей день в історії / commons.wikimedia.org

7 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

7 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

7 травня 2022 року – субота. 73-й день війни Росії проти України. 127-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

7 травня - День міста Львів. День міста одного з найстаріших та найкрасивіших міст України - Львова - припадає на першу суботу травня. Вперше про це місто згадується у літописах 1256 року. Однак немає чіткої дати заснування Львова. Відомо лише що зробив це князь Данило Галицький.

Також 7 травня - День міста Івано-Франківськ. Дату обрали не випадково, адже саме цього дня 1662 року місто отримало Магдебурзьке право. Цікавий факт про Івано-Франківськ - в центральній частині міста неможливо побачити автівок. Це повністю пішохідна зона.

А ще 7 травня - День радіо. Заснували дату ще за часів Другої світової війни. Це не лише день, коли згадують одне з найвизначніших винаходів людства, але й професійне свято всіх тих, чия праця пов'язана з радіо.

7 травня - Всесвітній день сиріт СНІДу. Започаткували подію 2002 року за ініціативою президентки благодійної організації FBX International Альбіни дю Буаруров, щоб привернути увагу громадськості до дітей, у яких батьки або один з батьків померли від СНІДу.

Також 7 травня - День безкоштовних коміксів. Цей день люблять всі шанувальники коміксів. Подія традиційно припадає на першу суботу травня. Заходи дня спрямовані на те, щоб привернути увагу людей до коміксів.

А ще 7 травня - Всесвітній день дронів (безпілотників). Подія була створена 2015 року в США. Вперше її провели Сара і Девід Оніл. Припадає день завжди на першу суботу травня.

Також в першу суботу травня - Всесвітній день лабіринту. Цього року він припадає на 7 травня. Проєкт глобальної події запропонувала міжнародна організація "Співтовариство лабіринтів" 1998 року.

7 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

7 травня - день пам'яті мученика Сави Стратилата / commons.wikimedia.org

7 травня в церковному календарі – день пам'яті мученика Сави Стратилата. Жив в Римі в часи правління імператора-язичника Авреліана. Мав воєнський (стратилатський) сан, походив з готського племені та був вірним християнином. Таємно він відвідував своїх братів во Христі, особливо тих, хто сидів у в'язницях. Також допомагав нужденним, бідним, хворим. За чистоту свою та благочестивість отримав від Господа вміння творити чудеса, виганяти бісів, зцілювати. Проте одного дня імператор довідався про воєводу-християнина і попросив його відмовитися від своєї віри. Та Сава стояв на своєму. За це його довго катували. Однак всі тортури він стійко переніс. Тоді вирішили його втопити у річці Тібр. Сталося це 272 року.

Пам’ятні дати 7 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 7 травня:

1104 рік — у битві під Харраном хрестоносці зазнають поразки;

1663 рік — в центрі Лондона відкривають Королівський театр (через дев'ять років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці);

1785 рік — француз Жан-П'єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетинають Ла-Манш на повітряній кулі;

1832 рік — Греція проголошує незалежність;

1887 рік — американець Томас Стівенс завершує першу навколосвітню подорож на велосипеді (він проїхав відстань близько 21726 км і був у дорозі більше трьох років);

1946 рік — в Токіо заснували компанію "Токіо цусін когьо", яка згодом перетворилася у "Sony";

1956 рік — міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовляється починати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді;

1995 рік — Національним банком України випущена монета вартістю 200 тисяч карбованців;

1996 рік — На Каннському кінофестивалі проходить прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент".

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 7 травня

Які сьогодні іменини: Євсей, Валентин, Олексій, Леонтій, Сава, Фома, Єлизавета, Людмила.

7 травня народилися:

1885 рік — український біолог Микола Кащенко;

1987 рік — польський хокеїст Гжегож Пасют.

Погода на 7 травня

7 травня в Києві протягом всього дня похмуро, без опадів. У Львові можливе прояснення, але більшість дня буде похмурою, вранці дощ, який до вечора послабшає. У Харкові ясно, однак ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. В Одесі ясно до вечора, коли небо вкриють хмари, без опадів.

Температура повітря в Києві +18 вдень та +7 вночі. У Львові +18 вдень та +11 вночі. В Харкові +17 вдень та +6 вночі. В Одесі +16 вдень та +11 вночі.