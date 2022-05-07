Астрологічний прогноз на 7 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день перетворення, коли людина – звісно, доклавши певних зусиль – перетворюється як зовні, так і внутрішньо: так лялечка перетворюється на метелика, а квіткарка Еліза Дулітл – на прекрасну леді. Пов'язана з цим процесом емоційна нестабільність може спричинити перепади настрою, які переслідуватимуть людину протягом усього дня.

Символи дня: птах Фенікс, метелик.

Стихії дня: Земля, Вогонь.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: червоний гранат, агат.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: навіть найменша хвороба, що розпочалася цього дня, може стати причиною серйозних ускладнень, тому лікувати її слід негайно. Також велика ймовірність харчових отруєнь – важливо звертати увагу на якість і свіжість продуктів, що вживаються в їжу.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, тому їхній сюжет та деталі необхідно запам'ятати, щоб на дозвіллі проаналізувати.

Афоризм дня: "Всі блискучі перемоги більшою чи меншою мірою є нагородою за відвагу" (Віктор Гюго).

Геометричні фігури дня: квадрат, горизонтальний прямокутник.

Магія та містика дня: можна ворожити та читати езотеричні праці – у них вдасться знайти багато цікавого.

Табу дня: не можна вести сидячий спосіб життя – він може стати причиною поганого самопочуття.

Читайте також: