Астрологический прогноз на 7 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день преображения, когда человек – разумеется, приложив определенные усилия – преображается как внешне, так и внутренне: так куколка превращается в бабочку, а цветочниц Элиза Дулитл – в прекрасную леди. Связанная с этим процессом эмоциональная нестабильность может вызвать перепады настроения, которые будут преследовать человека в течение всего дня.

Символ дня: птица Феникс, бабочка.

Стихия дня: Земля, Огонь.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: красный ранит, агат.

За какую часть тела отвечает: желудок.

Болезни дня: даже самая незначительная болезнь, начавшаяся в этот день, может стать причиной серьезных осложнений, поэтому лечить их необходимо без промедления. Также велика вероятность пищевых отравлений – важно обращать внимание на качество и свежесть употребляемых в пищу продуктов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому их сюжет и детали необходимо запомнить, чтобы на досуге проанализировать.

Афоризм дня: "Все блистательные победы в большей или меньшей степени являются наградой за отвагу" (Виктор Гюго).

Геометрическая фигура дня: квадрат, горизонтальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: можно гадать и читать эзотерические труды – в них удастся найти много интересного.

Табу дня: нельзя вести сидячий образ жизни – он может стать причиной плохого самочувствия.

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