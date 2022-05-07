7 мая 2022 года – этот день в истории / commons.wikimedia.org

7 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

7 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

7 мая 2022 – суббота. 73-й день войны России против Украины. 127-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

7 мая – День города Львов. День города одного из старейших и красивейших городов Украины — Львова — приходится на первую субботу мая. Впервые этот город упоминается в летописях 1256 года. Однако нет четкой даты основания Львова. Известно только что сделал это князь Даниил Галицкий.

Также 7 мая – День города Ивано-Франковск. Дату выбрали не случайно, ведь именно в этот день 1662 город получил Магдебургское право. Интересный факт об Ивано-Франковске — в центральной части города невозможно увидеть автомобили. Это полностью пешеходная зона.

А еще 7 мая — День радио. Учредили дату еще во время Второй мировой войны. Это не только день, когда вспоминают одно из выдающихся изобретений человечества, но и профессиональный праздник всех тех, чей труд связан с радио.

7 мая – Всемирный день сирот СПИДа. Начали событие 2002 года по инициативе президентки благотворительной организации FBX International Альбины дю Буаруров, чтобы привлечь внимание общественности к детям, у которых родители или родитель умерли от СПИДа.

Также 7 мая – День бесплатных комиксов. Этот день любят все любители комиксов. Событие традиционно приходится на первую субботу мая. Мероприятия дня направлены на то, чтобы привлечь людей к комиксам.

А еще 7 мая – Всемирный день дронов (беспилотников). Событие было создано в 2015 году в США. Впервые ее провели Сара и Дэвид Онил. Приходится день всегда на первую субботу мая.

Также в первую субботу мая – Всемирный день лабиринта. В этом году он выпадает на 7 мая. Проект глобального события предложила международная организация "Сообщество лабиринтов" в 1998 году.

7 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

7 мая – день памяти мученика Саввы Стратилата / commons.wikimedia.org

7 мая в церковном календаре – день памяти мученика Саввы Стратилата. Жил в Риме во времена правления императора-язычника Аврелиана. Имел военный (стратилатский) сан, происходил из готского племени и был верным христианином. Тайно он посещал своих братьев во Христе, особенно сидящих в тюрьмах. Также помогал нуждающимся, бедным, больным. За чистоту свою и благочестивость получил от Господа умение творить чудеса, изгонять бесов, исцелять. Однако однажды император узнал о воеводе-христианине и попросил его отказаться от своей веры. Но Савва стоял на своем. За это его долго пытали. Однако все пытки он стойко перенес. Тогда решили его утопить в реке Тибр. Случилось это в 272 году.

Памятные даты 7 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 7 мая:

1104 год — в битве под Харраном крестоносцы терпят поражение;

1663 — в центре Лондона открывают Королевский театр (через девять лет здание сгорело, но было заново отстроено на прежнем месте);

1785 — француз Жан-Пьер Франсуа Бланшар вместе с американцем Джоном Джеффрисом впервые в мире пересекают Ла-Манш на воздушном шаре;

1832 год — Греция провозглашает независимость;

1887 год – американец Томас Стивенс завершает первое кругосветное путешествие на велосипеде (он проехал расстояние около 21726 км и был в пути более трех лет);

1946 год — в Токио основали компанию "Токио цусин когё", которая впоследствии превратилась в "Sony";

1956 год — министр здравоохранения Великобритании отказывается начинать кампанию по борьбе с курением, заявив, что он не уверен в его ущербе;

1995 год — Национальным банком Украины выпущена монета стоимостью 200 тысяч рублей;

1996 год — На Каннском кинофестивале проходит премьера фильма Люка Бессона "Пятый элемент".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 7 мая

Каковы сегодня именины: Евсей, Валентин, Алексей, Леонтий, Савва, Фома, Елизавета, Людмила.

7 мая родились:

1885 год – украинский биолог Николай Кащенко;

1987 год – польский хоккеист Гжегож Пасют.

Погода на 7 мая

7 мая в Киеве в течение всего дня пасмурно, без осадков. Во Львове возможно прояснение, но большинство дня будет пасмурным, утром дождь, который к вечеру ослабнет. В Харькове ясно, однако к вечеру небо покроется облаками, без осадков. В Одессе ясно к вечеру, когда небо покроют тучи, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +18 днем и +7 ночью. Во Львове +18 днем и +11 ночью. В Харькове +17 днем и +6 ночью. В Одессе +16 днем и +11 ночью.