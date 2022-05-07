73-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

73-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро подсказывают, что делать дальше.

Карты Таро – один из самых популярных способ для гадания в наше время. Созданные несколько сотен лет назад, они только на первый взгляд кажутся простыми. На картах Таро можно гадать не только об эзотерических вещах, но и на бытовые дела и любовь.

Что же нас всех ждет 7 мая 2022, в 73-й день войны.

Начинает наше расписание карта Таро под названием "Четверка мечей". Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам Таро, свидетельствует о важности передышки, временном убежище, ожидании, перемирии, внутренних страхах, привидениях прошлых чувств.

Она рассказывает, что нужно найти моменты для уединения и спокойствия, найти свое место в этом мире, спокойствие, взгляд на ситуацию с другой стороны, восстановление сил, критическую оценку своих целей, отказ от борьбы.

Эта карта подсказывает, что сейчас многое не позволяет вам двигаться дальше. Вы чувствуете себя в тупике со своими страхами и неуверенностью, вызванной неудачами, болью, разочарованием. Нужно трезво обдумать свои страхи, и они исчезнут.

Следующая карта в нашем расписании — "Шестерка пентаклов". Эта карта повествует о щедрости, решительности, дарах и уважении. Она подсказывает о получении и лишении, пожертвовании, поиске желаемого. Карта Таро напоминает, что мы не можем быть великодушны со всеми людьми. Вы получаете выгоду от подарков судьбы?

Любовь и ненависть не исключают друг друга. Удобство может оказаться утратой. Сейчас нужно разобраться в своих подлинных желаниях и истинных потребностях. Следует двигаться вперед.

Завершает наше расписание карта Таро под названием "Тройка мечей". Эта карта рассказывает о душевной ране, разочаровании и отказе. Пора понять суть проблемы, также должен состояться триумф логики над эмоциями, а правду, какая бы она ни была, — следует осознать. Если бы трудно не было, следует принять решение, противоречащее вашим чувствам. Не обманывайте близких и коллег и не желайте никому зла.

Теперь нужно быть абсолютно честным с собой. С ясной головой поймите суть проблемы, а потом – разрешите ее.

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