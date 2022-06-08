Церковний календар на 9 червня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 9 червня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Яке свято 9 червня в церковному календарі

9 червня вшановують пам’ять священномученика Терапонта, єпископа Сардійського. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 9 червня — день пам’яті священномученика Терапонта, єпископа Сардійського

У четвер, 9 червня 2022 року, церква вшановує пам’ять священномученика Терапонта, єпископа Сардійського.

Терапонт був монахом, мав єпископський сан та проповідував на Кіпрському острові. За часів гонінь здійснив великий подвиг та прийняв мученицьку смерть за Христа. Своїм ученням Терапонт велику кількість еллінів навернув від блуду язичницького та просвятив хрещенням. Імператор Юліан, коли дізнався про діяння єпископа, наказав його схопити та кинути до в'язниці.

Морив довго імператор святого чоловіка спрагою і голодом. Тоді вивели Терапонта і катували. Зв'язали та повели до Синаону, надягнувши на ноги взуття з залізними цвяхами. Мучили його в кожному місті, куди заходили. Одного разу привели Терапонта до річки Асталін. Простягнули там його на землі у вигляді хреста і били до тих пір, поки шкіра не почала відпадати від плоті.

Коли земля напоїлася кров'ю святого, почала трава зеленіти і дерева нові рости. Після цього привели єпископа до міста неподалік ріки Єрми. Там довго мучили, а потім стратили.

Церковний календар на 9 червня: відео

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