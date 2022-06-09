9 червня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

9 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

9 червня 2022 року – цей день в історії, основні події

9 червня 2022 року – четвер. 106-й день війни Росії проти України. 160-й день року. Яке сьогодні, 9 червня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

9 червня - Міжнародний день архівів. Затвердили подію 2007 року. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1948 року з'явилася Міжнародна рада архівів. Наразі до неї входить близько 1700 представників з різних країн світу.

А ще 9 червня - Міжнародний день акредитації. Головна його мета - поширити обізнаність про ефективність акредитації як засобу встановлення довірних відносин на світовому ринку.

Також 9 червня - Міжнародний день друзів. Це ще одна чудова нагода привітати своїх друзів, нагадати всім про важливість дружби, навчити цінувати вірність. Створити таку подію вирішили 1935 року в Конгресі США. Через 23 роки цей день отримав підтримку ООН. Хоча конкретну дату не затвердили, проте неофіційно 9 червня так і залишилося Міжнародним днем друзів.

9 червня - Всесвітній день пам'яті домашніх тварин. Подію створили, щоб дати можливість всім власникам тварин згадати тих улюбленців, які вже пішли з життя.

А ще 9 червня - День Коралового трикутника. Цю подію присвятили збереженню природних ресурсів і біорізноманіття. Вперше її провели 2012 року.

9 червня - яке сьогодні свято в церковному календарі

9 червня - день пам'яті священномученика Терапонта, єпископа Сардійського / Фото: Pexels

9 червня в церковному календарі – день пам'яті священномученика Терапонта, єпископа Сардійського. Він постраждав за свою віру в Христа в III столітті. Святий Терапонт, коли здійснював своє святительське служіння, хрестив багатьої язичників та просвітив їх. За це його поставили перед імператором Юліаном, де він безстрашно оголосив про свою віру. Спочатку єпископа кинули до в'язниці, де він довго голодував і відчував спрагу. Потім почалися жорстокі катування. Після довгих побиттів Терапонт закінчив своє мученицьке життя.

Пам’ятні дати 9 червня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 9 червня:

1534 рік — Жак Картьє відкриває річку Св. Лаврентія;

1786 рік — у Нью-Йорку вперше почали продавати морозиво;

1866 рік — метеорит "Княгиня" падає на Закарпатті;

1822 рік — у США отримують патент на штучну щелепу;

1889 рік — на місці спалення Джордано Бруно в Римі відкривають його пам'ятник;

1898 рік — Велика Британія отримує від Китаю територію Гонконгу в оренду строком на 99 років;

1934 рік — на екранах уперше з'явивлається герой мультфільмів каченя Дональд Дак;

1984 рік — у Гільдію кіноакторів США як почесного члена приймають каченя Дональда Дака;

1988 рік — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Братиславі встановлює світовий рекорд (6,05 м);

2009 рік — відбувається українська прем'єра та кінотетральний реліз фільму "Las Meninas" режисера Ігоря Подольчака.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 9 червня

Які сьогодні іменини: Івана, Анастасія.

9 червня народилися:

1963 рік — американський актор Джонні Депп;

1983 рік — фронтмен і засновник гурту "Тінь Сонця" Сергій Василюк.

Погода на 9 червня

9 червня в Києві хмарна погода протягом усього дня, без опадів. У Львові ясно, без опадів. У Харкові ясно, опадів не передбачається. В Одесі хмарно, без опадів.

Температура повітря в Києві +28 вдень та +18 вночі. У Львові +29 вдень та +14 вночі. У Харкові +27 вдень та +16 вночі. В Одесі +24 вдень та +19 вночі.