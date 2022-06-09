Астрологічний прогноз на 9 червня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли людина відчуває небачений приплив сил, через що з'являється впевненість у тому, що їй до снаги будь-яка – навіть дуже масштабна і трудомістка – справа. Однак людина, охоплена через це сильними емоціями, може стати, умовно кажучи, на хибний шлях, тому важливо їх стримувати.

Символ дня: корона.

Стихії дня: Вогонь, Земля.

Енергетика дня: день є сприятливим для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливе каміння дня: гематит, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть мати небажані наслідки, тому не варто зволікати із зверненням по допомогу до лікаря.

Сни дня: сни цього місячного дня дають відповідь на важливе запитання – його дасть підсвідомість, яка, на відміну від свідомості, завжди все помічає і ніколи нічого не втрачає.

Афоризм дня: "Чесність не принесе вам багато друзів, але ті, що з'являться, будуть справжніми" (Джон Леннон).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ стійкості та стабільності.

Ангел-охоронець дня: Белом – дарує кохання і поєднує люблячі серця.

Магія та містика дня: можна проводити підготовку до магічних обрядів, які використовують силу напівкоштовного каміння.

Табу дня: треба остерігатися колючо-ріжучих предметів.

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