Частина Донеччини залишиться без води: що сталося

Частина Донецької області залишиться без водопостачання. Причиною називають аварійні роботи.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"На півночі Донеччини буде тимчасово зупинено подачу води. Це обмеження стосуватиметься Слов’янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Воно почне діяти 2 січня від 01:00", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фахівці розпочнуть аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону. Коли роботи будуть завершені, то водопостачання буде відновлене у повному обсязі. Втім, поки дат не називають.

Нагадаємо, днями Покровськ з невідомих причин було аварійно знеструмлений. Зокрема, в місті сталося аварійне відключення електрики в мікрорайоні "Південний".

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