Покровськ з невідомих причин аварійно знеструмлений

У Покровську Донецької області сталось аварійне знеструмлення. Енергетики з'ясовують причину, час відновлення електропостачання невідомий.

Про це повідомила Покровська міська військова адміністрація.

"Весь Покровськ аварійно знеструмлений. Енергетики з’ясовують причину зникнення електрики. Час відновлення електропостачання наразі невідомий", — йдеться у повідомленні.

Напередодні в місті сталося аварійне відключення електрики в мікрорайоні "Південний".

Нагадаємо, 28 грудня у Києві та області діятимуть графіки відключення світла, але обмеження будуть меншими й триватимуть лише до 17:00.

Читайте також: