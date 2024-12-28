Покровск по неизвестным причинам аварийно обесточен

В Покровске Донецкой области произошло аварийное обесточивание. Энергетики выясняют причину, время возобновления электроснабжения неизвестно.

Об этом сообщила Покровская городская военная администрация.

"Весь Покровск аварийно обесточен. Энергетики выясняют причину исчезновения электричества. Время восстановления электроснабжения пока неизвестно", — говорится в сообщении.

Накануне в городе произошло аварийное отключение электричества в микрорайоне "Южный".

Напомним, 28 декабря в Киеве и области будут действовать графики отключения света, но ограничения будут меньше и будут продолжаться только до 17:00.

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