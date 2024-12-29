Експерт повідомив, коли відключення світла знову будуть тривалими

Багато залежить від того, чи буде РФ бити по енергетиці.

Енергосистема України перебуває в складній ситуації через велику кількість масованих ударів РФ. Втім, енергетикам вдається стабілізувати роботу енергосистеми та зменшити обмеження. Ймовірно, якщо в січні температура буде нижчою, то тривалість відключень світла може зрости.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі "24 Каналу".

Крім того, наголосив експерт, усе залежить від того, чи буде агресорка Росія надалі бити по українській енергетиці.

"Ситуація буде важкою, але не думаю, що критичною. Росія не досягне своїх цілей. Українська енергетична система збереже свою цілісність. Хоча, найімовірніше, у січні в нас поновляться графіки відключень. Їхня тривалість може бути немалою. Все буде залежати від погодних умов та можливих нових атак", - каже Омельченко.

Експерт зауважив, що після масованої атаки РФ станом на 29 грудня вдалося зменшити тривалість відключень світла. Їх майже немає, окрім прифронтових територій.

"Ситуація вирівнюється. Але, на жаль, в останній атаці були удари по об'єктах теплогенерації та гідрогенерації. При цьому атаки припали на Схід та Південь, де й так є дефіцит потужності. Відновити генерацію складніше, ніж поставити ті ж трансформатори. На це потрібно від пів року", - наголосив Омельченко.

Нагадаємо, заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко оцінив, чи відключать світло 31 грудня. За словами Кучеренка, зараз в Україні діють відключення, але вони можуть динамічно змінюватись.

Читайте також:

Важливо! Нові графіки відключення світла: Сергій Коваленко розповів про нові черги та інтервали