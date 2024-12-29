Эксперт сообщил, когда отключения света снова будут длительными

Многое зависит от того, будет ли РФ бить по энергетике.

Энергосистема Украины находится в сложной ситуации из-за большого количества массированных ударов РФ. Впрочем, энергетикам удается стабилизировать работу энергосистемы и снизить ограничения. Вероятно, если в январе температура будет ниже, то продолжительность отключения света может возрасти.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии "24 канала".

Кроме того, подчеркнул эксперт, все зависит от того, будет ли агрессорка Россия в дальнейшем избивать по украинской энергетике.

"Ситуация будет тяжелой, но не думаю, что критической. Россия не достигнет своих целей. Украинская энергетическая система сохранит свою целостность. Хотя, вероятнее всего, в январе у нас возобновятся графики отключений. Их продолжительность может быть немалой. Все будет зависеть от погодных условий и возможных новых атак", — говорит Омельченко.

Эксперт отметил, что после массированной атаки РФ по состоянию на 29 декабря удалось снизить продолжительность отключений света. Их почти нет, кроме прифронтовых территорий.

"Ситуация выравнивается. Но, к сожалению, в последней атаке были удары по объектам теплогенерации и гидрогенерации. При этом атаки пришлись на Восток и Юг, где и так есть дефицит мощности. Восстановить генерацию сложнее, чем поставить те же трансформаторы. На это нужно от полугода", — подчеркнул Омельченко.

Напомним, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко оценил, отключат ли свет 31 декабря. По словам Кучеренко, сейчас в Украине действуют отключения, но они могут динамично меняться.

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