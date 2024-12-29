"Я люблю Украину": канал ТЕТ объявил о смене ведущей шоу

Однако в эфир еще выйдет несколько уникальных выпусков с Ксенией Мишиной.

Телеканал ТЕТ официально объявил о больших переменах в шоу "Я люблю Украину".

Актриса Ксения Мишина, которая была постоянным лицом проекта в течение четырех сезонов, завершает свое участие как ведущая. Зрителей ожидают еще три уникальных выпуска с артисткой, снятые накануне – 8 выпуск сезона, который выйдет в эфире уже сегодня, 29 декабря, в 19:00, специальный новогодний выпуск 31 декабря в 18:00 и дополнительный эпизод ко Дню влюбленных, 14 февраля .

Шоу "Я люблю Украину"

Эти премьеры станут яркими финальными появлениями Ксении Мишиной в проекте "Я люблю Украину". В новом году телеканал ТЕТ продолжит будет собирать семьи вместе за просмотром главной семейной викторины и объединять любимых звезд в познании Украины – с неизменными капитанами и новой ведущей. Ее имя станет известно совсем скоро, а пока что ТЕТ интригует, что этот выбор удивит всех поклонников "Я люблю Украину".

Следите за новостями, чтобы первыми узнать, кто станет ведущей большого шоу "Я люблю Украину" в новом сезоне.

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