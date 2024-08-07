Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Людей просять подбати про власну безпеку.
Частину України пізнього вечора 7 серпня охопила повітряна тривога. Сигнал пролунав у десяти областях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 23:34 "почервоніли" такі області:
- Чернігівська;
- Полтавська;
- Черкаська;
- Кіровоградська;
- Дніпропетровська;
- Полтавська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Одеська.
Нагадаємо, у Сумській області закінчилась одна з найдовших повітряних тривог. Вона тривала 1 день 4 год. 2 хв.
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