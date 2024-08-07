Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Частину України пізнього вечора 7 серпня охопила повітряна тривога. Сигнал пролунав у десяти областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 23:34 "почервоніли" такі області:

Чернігівська;

Полтавська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська;

Одеська.

Повітряна тривога 7 серпня

Нагадаємо, у Сумській області закінчилась одна з найдовших повітряних тривог. Вона тривала 1 день 4 год. 2 хв.

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