Чи має Україна намір захопити Курську АЕС: думка аналітика

Є дуже багато "проти".

Україні не потрібна Курська АЕС, адже ми не ядерні терористи. Ймовірно, мета полягає в тому, щоб розтягнути війська армії РФ.

Про це в ефірі "Київ 24" сказав військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Відверто скажу, я не сприймаю цю версію, що Україна має на меті її захопити. Навіщо нам ця історія? Ми ж не ядерні терористи", – заявив Ступак.

Експерт наголошує: українців просто будуть звинувачувати в тому, що вони захопили ядерний об’єкт і створюють надзвичайно велику ядерну небезпеку.

Росіяни не очікували

За словами Ступака, український наступ у Курській області може бути пов'язаний зі спробою розтягнути російські війська. Так уже робив наш ворог, який розпочав наступ на Харківщині 3 травня. Тепер українці, наголошує фахівець, "зіграли" так само.

"Вдарили туди, де ми ніколи не були, де ми ніколи не наступали. Росіяни, можливо, очікували, але не зараз і не в тій кількості, і не в тих масштабах. Як на мене, це спроба відтягнути росіян з Харківського напрямку. Дозволити нам, коли полегшиться ситуація у Вовчанську та Липцях, вибити росіян за наші адмінкордони. Мені здається, це головна мета", – додав аналітик.

Нагадаємо, російські "військкори" заявляють, що начебто ЗСУ станом на ранок 7 серпня "зайшли" до 11 населених пунктів Курської області. Ширина фронту становить 10-11 км.

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