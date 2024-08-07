Підпали автівок військових почастішали: що відомо про гучні випадки

Підпалював військові автомобілі у трьох містах України – Служба безпеки України затримала "гастролера", який на замовлення ФСБ палив автівки українських бійців. На жаль, такі випадки не є поодинокими.

Як вербує українців російська ФСБ, яку винагороду обіцяють за підпали і чи можуть опинитися зловмисники за ґратами до кінця своїх днів? Про усі деталі пекельних інцидентів йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

Знову палили авто військових

В Одесі затримали фітнес-тренера, який за завданням ФСБ підпалював військові автомобілі в Києві, Дніпрі та Одесі. Основною метою були військові позашляховики, пікапи та мультівени, повідомила пресслужба СБУ.

"За вказівкою російської спецслужби її поплічник підпалював службові авто Сил оборони. За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога цікавили військові позашляховики, пікапи та мультівени. Для знищення автомобілів українських захисників спецслужби РФ дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток. "Гастролюючи" по трьох містах України, фігурант протягом декількох днів намагався знищити 6 транспортних засобів Сил оборони", – йдеться в повідомленні.

Підпал авто ЗСУ у Києві

Зокрема, задокументовано, як зловмисник підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з портового міста до столиці, де на одну добу орендував квартиру. Після виявлення потенційної цілі та її "погодження" з російським куратором його агент придбав легкозаймисту рідину та сірники. Маскуючись під темним одягом та капелюхом, фігурант вночі прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону.

Відео з місця злочину потрібне було росіянам для проведення ІПСО про нібито наявність проросійського підпілля в столиці України. За аналогічним алгоритмом ворожий агент планував діяти на території міст мільйонників.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російським ГРУ. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Інші підпали військових автівок

На жаль, в Україні все частіше палають автівки військових чи волонтерів, що мають на собі відповідні позначки. Серед останніх кричущих випадків - знищення автомобіля для евакуації поранених, який було припарковано на стоянці для ремонту на Петропавлівській Борщагівці. Автівка, придбана за волонтерські кошти, належала медичній службі Третьої штурмової бригади. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила військова медикиня 3 окремої штурмової бригади Вікторія Ковач 30 липня.

За її словами, невідомі зловмисники спалили медичний евакуатор, який вивіз чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами.

Покарання для паліїв

В свою чергу, один із комбатів 3-ї штурмової дав усний дозвіл карати на місці тих, хто підпалює у тилу автівки військових. Це колорадський жук, якого треба труїти, - заявив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов.

Паліїв затримали

30 липня Нацполіція, СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про затримання паліїв військових авто на Київщині. В мережі повідомляють, що мова йде і про медевак 3-ї штурмової.

Нагадаємо, що 29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому

Підпали авто військових по Україні

На жаль, останнім часом в Україні випадки підпалів машин ЗСУ почастішали не тільки у столиці, а й в інших містах. За інформацією СБУ, за цим стоять росіяни, які вербують українців до диверсій, приманюючи легкими грошима. В Одесі протягом червня-липня 2024 року шестеро місцевих жителів підпалили п'ятнадцять авто ЗСУ. Спецслужби РФ обіцяли за це їм платити гарно, але по факту за підпал авто зрадники отримували значно менші суми. Суд всіх шістьох відправив під варту.

У Львові поліції також вдалося затримати двох осіб, яких підозрюють у підпалах автомобілів військових. Вони діяли за фінансуванням російських спецслужб. Їхня мета полягала в навмисному відстеженні та підпалі машин військових, щоб завдати шкоди та створити вигляд ненависті до військових з боку місцевих мешканців.

Про затримання стало відомо 20 липня завдяки повідомленню Олексія Білошицького, заступника начальника департаменту Патрульної поліції. Він повідомив, що правоохоронці достатньо доказів, які підтверджують причетність затриманих до злочинів.

"Спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на "замовлення". СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчі виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів. Їм вже повідомили про підозру", – зазначив він.

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Ну і скандал! Стало відомо, ХТО ПІДПАЛЮВАВ автівки ЗСУ