Ворог захопив ще один населений пункт та просунувся на напрямку — аналітики DeepState

Окупанти захопили Сергіївку — село Андріївської сільської громади Краматорського району Донецької області.

Про це заявили аналітики каналу DeepState.

Окупанти також просунулися біля низки населених пунктів, а саме Переїзного, Водяного, Новоселівки Першої, Тимофіївки, Лисичного, Гродівки, Новожеланного, в Желанному та Іванівці.

Водночас Сили Оборони України відкинули ворога у Нью-Йорку, що у Торецькій міській територіальній громаді Бахмутського району на Донеччині.

Тим часом, пізно ввечері 7 серпня очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що російська армія не зайшла до міста Торецьк у Донецькій області. Ворог 14 разів штурмував місто і громаду, проте Сили оборони відбили всі атаки.

Читайте також: