Російські обстріли Донеччини: 12 людей отримали поранення

Минулої доби у наслідок ворожих обстрілів Донеччини 12 людей отримали поранення, було 2868 ударів по лінії фронту та житловому сектору.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

Російські сили обстріляли міста Гірник, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Торецьк, Українськ та села Іванопілля, Клебан-Бик, Маркове, Новий Комар, Предтечине, Успенівка.

В результаті обстрілів був пошкоджено 41 цивільний об'єкт, зокрема 33 житлових будинки, інфраструктурні об'єкти, газопроводи, ЛЕП та автомобіль.

Нагадаємо: Нагадаємо, жінка з Сумщини пів року коригувала удари по позиціях ЗСУ.

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