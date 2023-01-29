Чи надсилатимуть повістки у "Дії": в Мінцифри відповіли

У "Дії" хочуть впровадити електронний військовий квиток, однак повісток надсилати не будуть.

Про це сказав керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України Мстислав Банік.

У державному додатку "Дія" не надсилатимуть повістки військовозобов'язаним. Водночас "рано чи пізно" впровадити електронний військовий квиток, додав Банік.

"Щодо повісток, то їх у "Дії" не буде", — сказав він.

За словами Баніка, ще до початку повномасштабної війни Росії проти України в нашій державі тривала робота щодо приведення реєстру військовозобов'язаних в електронний вигляд. У межах цього процесу з'явилася можливість змінити місце прописки через "Дію".

"Чоловікові потрібно було знятися з військового обліку та стати на облік в іншому місці, тому цього часто уникали, щоб повістка їх не знайшла. А якщо міняти місце реєстрації в "Дії", ми просто повідомлятимемо, що певний громадянин змінив адресу", — розповів Банік.

Також представник Мінцифри прокоментував ухвалення Кабінетом міністрів постанови №1487, яка дозволяє використовувати мобільний додаток для подання особистих даних до військкоматів.

"Це рішення просто врегулювало питання деяких актів, які хаотично ухвалювали після 2014 року, і ми продовжуємо впорядковувати ці питання", — сказав Банік.

Водночас чиновник зазначив, що військовий квиток у додатку рано чи пізно з'явиться, проте зараз робота над цим у Мінцифри не ведеться.

Додамо, що у новій постанові Уряд вказав чіткі заборони та зобов'язання для призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

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