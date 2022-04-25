Чи приїде "швидка допомога" на виклик під час комендантської години?

Чи приїде "швидка допомога" на виклик під час комендантської години

Чи приїде "швидка допомога" на виклик під час комендантської години

Під час комендантської години "швидка допомога" приїде на виклик. Однак, якщо пацієнт перебуває під обстрілами, дістатися до нього може бути досить важко. ТСН.ua розповідає, за яких умов та як викликати "швидку" під час дії воєнного стану?

Багатьох українців цікавить запитання, чи приїде "швидка допомога", якщо в місті комендантська година? В МОЗ України розповіли, як саме працюють "швидкі" та які зміни внесла в війна у роботу бригад медиків.

Як повідомляють в МОЗ, навіть уночі під час дії комендантської години "швидка допомога" продовжує виїжджати на виклики. Однак тут нагадали, за яких саме умов слід телефонувати на номер "103":

невідкладні стани, коли є загроза здоров'ю або життю людини, також коли ненадання екстренної медичної допомоги може призвести до значного погіршення стану (наприклад, кровотеча, проблема з диханням або його відсутність);

коли людина телефонує на номер "103", диспетчер вислуховує її та вирішує, чи є слушні підстави для спрямування бригади до пацієнта (якщо немає - може бути надана консультація телефоном);

лікар бригади "швидкої" ухвалює рішення про госпіталізацію пацієнта лише після того, як дізнається всі симптоми.

Роботу медичної бригади ускладнюють бойові дії. Наприклад, якщо оголошено повітряну тривогу, то "швидка допомога" може виїхати трішки пізніше, тому що існує загроза здоров'ю та життю медиків.

На жаль, за певних умов "швидка" може і не виїхати за викликом. Тут мова йдеться про так звану "червону зону", де тривають інтенсивні обстріли. Тому дуже важливо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, спускатися в укриття, а також по можливості евакуюватися з небезпечних зон.