"Думаю, за результатами цієї війни Донецьк та Луганськ перейдуть під наш контроль" - Арестович

Арестович вважає, що окупанти підуть з території України.
Україна переможе у війні Росію військовим шляхом, або дипломатичним, завдяки перемовинам.
Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі 24 каналу.
На його думку, Україна отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
"Думаю, за результатами цієї війни, Донецьк та Луганськ перейдуть під наш контроль", – заявив він.
Нагадаємо, Арестович повідомив, що українські військові у Маріуполі перебувають не лише на території "Азовсталі".
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