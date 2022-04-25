"Думаю, за результатами цієї війни Донецьк та Луганськ перейдуть під наш контроль" - Арестович

Арестович вважає, що окупанти підуть з території України.

Україна переможе у війні Росію військовим шляхом, або дипломатичним, завдяки перемовинам.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович сказав в ефірі 24 каналу.

На його думку, Україна отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

"Думаю, за результатами цієї війни, Донецьк та Луганськ перейдуть під наш контроль", – заявив він.

Нагадаємо, Арестович повідомив, що українські військові у Маріуполі перебувають не лише на території "Азовсталі".

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