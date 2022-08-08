Чому опадають квіти орхідеї і як врятувати екзотичну рослину

У фаленопсиса квітіння зазвичай триває від одного до чотирьох місяців. Потім квіти природнім чином починають опадати. Це не повинно вас лякати. Але якщо рослина почала скидати квіти раніше цього часу і масово - слід занепокоїтися. Чому в орхідеї опадають квіти та бутони - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Існує чимало причин чому опадають квіти орхідеї та бутони, які ще не встигли розпуститися. Перед тим, як починати вирішувати проблему, потрібно визначити, що саме її спричинило.

Вік

На жаль, навіть за правильного догляду з віком орхідея перестає квітнути. Зазвичай втрата квітів починається у кімнатних орхідей на 7 році життя. Проблема в тому, що неможливо визначити вік рослини під час купівлі її в квітковому магазині чи супермаркеті. В такому випадку потрібно орієнтуватися на зовнішність. Чим довше стебло і більше листочків - тим старше квітка. А на молодому фаленопсисі стовбур зовсім короткий.

Освітлення

Недостатнє освітлення - одна з основних причин, чому опадають квіти орхідеї. Для цієї рослини оптимальною тривалістю світлового дня вважається 12 годин. Якщо не подумати про додаткове освітлення, ви будете споглядати, як опадають квіти і навіть бутони. Особливо в зимовий період і пізньою осінню.

Переохолодження чи перегрів

В літні місяці спробуйте зменшити можливість попадання сонячних променів на орхідею. В цьому випадку рослина різко втрачає вологу та отримує опіки. Це ще одна причина, чому опадають квіти орхідеї.

Взимку не ставте квітку близько від опалювальних приладів. Краще переставити горщик на інше місце чи посунути його вглиб підвіконня.

Переохолодження - ще один негативний чинник. Орхідея дуже не любить протягів. А тому навіть якщо ви ненадовго відкриєте вікно для провітрювання взимку, це може призвести до опадання квітів.

Вологість

Вкрай сухе повітря може стати ще одною причиною, чому опадають квіти орхідеї. Ця квітка в природі росте в тропічних лісах, де вологість повітря може досягати 60%. Дуже важливо підтримувати комфортний для рослини режим вологості та користуватися спеціальними зволожувачами повітря. Також можете просто обприскувати повітря навколо орхідеї за допомогою розпилювача. Однак намагайтеся, щоб вода не потрапила на бутони. Це одна з причин, чому в орхідеї опадають бутони.

Поливання

Вагомою причиною, чому в орхідеї опадають квіти, можна назвати неправильний режим поливання. До цього може призвести як недостатнє, так і надмірно рясне поливання. В найгіршому випадку рослина згодом гине. Слідкуйте, щоб коріння залишалося світло-зеленого кольору. Якщо воно біліє і набухає - поливання недостатнє. Коли починає гнити та стає коричневим - значить, ви надмірно поливаєте рослину.

Пошкодження

Нанесення шкоди домашніми тваринами, неправильне транспортування чи падіння горщика - все все механічні пошкодження, які можуть стати причиною, чому в орхідеї опадають квіти. На жаль, лікуванню такі пошкодження не піддаються. Тому варто бути дуже обережними з улюбленою кімнатною рослиною.

Хвороби

Різні захворювання також можуть бути причиною, чому в орхідеї опадають квіти. Найпоширенішими серед них є: борошнистий червець і сіра гниль. Сіра гниль, наприклад, вражає бутони та квіти. На них з'являються цятки та плями, які призводять до опадання. Коли орхідея заражена борошнистим черевцем, листя жовтіє або червоніє, а потім опадають квіти.

Що робити, щоб в орхідеї не опадали квіти

Що робити, щоб квіти в орхідеї не опадали? / Фото: pixabay.com

Якщо ви будете дотримуватися простих правил, квіти і бутони орхідеї не будуть опадати:

Підтримуйте достатнє освітлення в приміщенні - орхідея полюбляє східні або західні підвіконня, а ще потрібно убезпечити її від попадання прямих сонячних променів. Взимку також варто компенсувати недолік освітлення за допомогою ламп. Дотримуйтесь температурного режиму - для здорового квітіння орхідеї підходить температура повітря 22-26 градусів вище нуля. Підтримуйте необхідну вологість - оптимальною для цієї рослини вважається вологість в 45-60%. Правильно поливайте - в жодному разі не можна поливати орхідею водою зверху, потрібно встановити горщик з рослиною в ємність, куди доливати воду. Коріння самі вберуть стільки рідини, скільки їм потрібно. Проводять доливання раз на тиждень.

Коли ви створите орхідеї такі умови, вона точно порадує вас пишним квітінням.