"Ці гроші для мене": в Одесі жінка вигребла монети з фонтана (відео)

"Ці гроші для мене": в Одесі жінка вигребла монети з фонтана (відео)

Жінка очистила фонтан.

На території Аркадієвської алеї в Одесі жінка залізла у фонтан і почала збирати монети. Така поведінка дуже обурила перехожих.

Про це повідомляє Vgorodе.

Одеситка дочекалася, поки в фонтані спустять воду. Потім вона залізла всередину і почала згрібати в пакет гроші, які кидали в воду туристи.

Жінці зробили зауваження перехожі та комунальники, проте та почала агресивно відповідати. У відповідь на претензії одеситка відповіла, що збирає свої гроші.

“Ці гроші для мене”, - сказала вона.

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