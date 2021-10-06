"Ці гроші для мене": в Одесі жінка вигребла монети з фонтана (відео)

Жінка очистила фонтан.
На території Аркадієвської алеї в Одесі жінка залізла у фонтан і почала збирати монети. Така поведінка дуже обурила перехожих.
Про це повідомляє Vgorodе.
Одеситка дочекалася, поки в фонтані спустять воду. Потім вона залізла всередину і почала згрібати в пакет гроші, які кидали в воду туристи.
Жінці зробили зауваження перехожі та комунальники, проте та почала агресивно відповідати. У відповідь на претензії одеситка відповіла, що збирає свої гроші.
“Ці гроші для мене”, - сказала вона.
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