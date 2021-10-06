"Эти деньги для меня": в Одессе женщина выгребла монеты из фонтана (видео)

"Эти деньги для меня": в Одессе женщина выгребла монеты из фонтана (видео)

Женщина очистила фонтан.

На территории Аркадиевской аллеи в Одессе женщина залезла в фонтан и начала собирать монеты. Такое поведение очень возмутило прохожих.

Об этом сообщает Vgorodе.

Одесситка дождалась, пока в фонтане спустят воду. Затем она залезла внутрь и начала сгребать в пакет деньги, которые бросали в воду туристы.

Женщине сделали замечание прохожие и коммунальщики, однако она начала агрессивно отвечать. В ответ на претензии одесситка ответила, что собирает свои деньги.

"Эти деньги для меня", — сказала она.

Ранее стало известно, что в Черновцах на Калиновском рынке разоблачили мошенника, который представлял из себя нищего без ног.

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