"Эти деньги для меня": в Одессе женщина выгребла монеты из фонтана (видео)

Женщина очистила фонтан.
На территории Аркадиевской аллеи в Одессе женщина залезла в фонтан и начала собирать монеты. Такое поведение очень возмутило прохожих.
Об этом сообщает Vgorodе.
Одесситка дождалась, пока в фонтане спустят воду. Затем она залезла внутрь и начала сгребать в пакет деньги, которые бросали в воду туристы.
Женщине сделали замечание прохожие и коммунальщики, однако она начала агрессивно отвечать. В ответ на претензии одесситка ответила, что собирает свои деньги.
"Эти деньги для меня", — сказала она.
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