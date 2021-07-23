В Черновцах охранники рынка "исцелили" нищего (видео)

Мужчина делал вид, что у него нет ног.
В Черновцах на Калиновском рынке сняли мошенника, который представлял из себя нищего без ног.
Соответствующее видео опубликовали в Сети.
На видео видно, как мужчина в коробке, делал вид, что у него нет ног, просил милостыню у прохожих.
Затем к нему подошли сотрудники Службы финансового мониторинга и охраны. У мужчины моментально появились ноги. Он встал, забрал коробку и ушел.
Напомним, в Киеве разоблачили бабушку-попрошайку, которая выпрашивала деньги у людей, проходящих мимо.
Один из прохожих подошел к "бабушке", чтобы посмотреть ей в лицо. В результате оказались, что за нищую себя выдает мужчина.