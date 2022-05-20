День Іоанна Богослова 2022: що не можна робити, традиції, сильна молитва

Цей апостол був улюбленим учнем Ісуса Христа. 21 травня в Православній Церкві - день апостола і євангеліста Іоанна Богослова. Читайте в матеріалі ТСН.ua про традиції цього дня і сильну молитву до Іоанна Богослова.

Іоанн Богослов - не лише улюблений учень Христа, але й автор "Одкровення Іоанна Богослова". Його життя було сповнене чудес та жахливих тортур, які він стійко переніс завдяки своїй вірі. Апостола вважають покровителем редакторів, журналістів, письменників, а також всіх, хто має відношення до книговидавництва і книг.

Іоанн Богослов: ким був євангеліст

21 травня, коли йому було вже понад 100 років, Іоанн зібрав навколо себе учнів та сказав їм засипати його тіло землею. Для святого мудреця таке рішення було досить незвичайним, але учні не сміли ослухатися свого вчителя. Через кілька днів вони занепокоїлися і вирішили відкопати старця. Та виявилося, що могила порожня. Відтоді кожного року 21 травня з його могили виступає цівка дивного диму, яка, за переказами, зцілює від усіх хвороб.

Не менш дивовижнім вважається і те, що Іоанну Богослову вдалося пережити такі тортури, які, здавалося б, неможливо витримати. Наприклад, його живцем варили у киплячій олії. Після всіх тортур, побачивши, що апостол залишається цілим та неушкодженим, влада просто відіслала його до віддаленого острова Патмос, де він проповідував та писав свій найбільший твір "Одкровення Іоанна Богослова". В ньому він описав про цінець світу та події, які будуть йому передувати.

Життя Іоанна Богослова також підтверджене багатьома історичними хроніками. При чому датування записів збігається з його книгою, яка була написала приблизно в кінці першого століття нашої ери.

Що не можна робити на свято Іоанна Богослова

Свято Іоанна Богослова: що не можна робити, молитва / Фото: pixabay.com

Як і в будь-яке церковне свято на день Іоанна Богослова забороняється:

лиховсловити і сваритися з близькими людьми;

брехати і намовляти на когось;

вживати алкоголь;

піддаватися порокам;

ворожити.

Ваші думки повинні бути спрямовані до Господа і дотримання його заповідей. Також варто відвідати хмар та помолитися.

Традиції дня

На день Іоанна Богослова обов'язково відвідують церкву, щоб сповідатися та причаститися. Адже апостол навчав в своїх проповідях саме цього. Завдяки своїм словам він долучив до християнства велику кількість людей.

Якщо у вас не виходить піти до храму, не переживайте. Можно в будь-який час доби помолитися євангелісту та попросити відпущення гріхів.

Молитва до Іоанна Богослова для збереження сімейного добробуту

О великий апостоле, євангелісте громоголосий, Богослове довершений. Ти бачив таємні одкровення, що чекає людство, непорочний і возлюблений наперснику Ісуса Христа! Прийми нас, грішних, під своє заступництво. Випроси у Всемилостивого Чоловіколюбивого Христа, Бога нашого, милості, Який перед твоїми очима Кров Свою пролив за нас. Нехай помилує нас і простить наші гріхи по милості Своїй, і дарує нам здоров’я духовне і тілесне, всяке благодіяння та достаток. Настав нас отримати все це на славу Його, Творця, Спасителя і Бога нашого. А по кончині дочасного життя нашого нехай позбавить нас від немилостивих мучителів на митарствах, і щоб ввійти нам в Небесний Єрусалим, якого славу ти бачив в Одкровенні.

О, великий Іване! Збережи всі міста християнські, храм цей, тих, хто служить і молиться в ньому, від голоду, згубної смерті, вогню і меча, навали іноземної і міжусобних війн. Порятуй нас від всякої біди і напасті та молитвами твоїми відведи від нас праведний гнів Божий, і випроси для нас Його милосердя.

О великий Боже, Альфо і Омего, джерело і осново нашої віри! На моління уповаємо Івана святого, через якого Ти нам відкрив Себе, незбагненного Бога, в невимовному Об’явленні. Прийми його прохання за нас і даруй нам милосердя в просьбах наших на славу Твою. Понад усе допоможи нам стати духовно вдосконаленими, щоб увійти в Обителі Твої. О Небесний Отче, Творцю всього небесного і земного, Всесильний Царю! Торкнись перстом Твоїм сердець наших, щоб перетворити їх з кам’яних на плотські, щоб цими новими і очищеними серцями ми удостоїлись бачити Славу Твою та розрізняти добро і зло.

Духом Премудрості очисти наш розум і нашу душу, щоб Премудрість Твоя вчила нас Заповідям Твоїм і тому, що угодне Тобі. Щоб ми жили не по плоті, а по Духу, і сподобились з Іваном прославляти ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь.