Для лікарні “Охматдит” терміново шукають нове приміщення — Зеленський

Президент чекає відповідного звіту в кінці дня, після чого буде ухвалено рішення про переїзд.

Після ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит”, завданого російськими терористами 8 липня, у Києві шукають локацію для переїзду медиків та пацієнтів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском у Варшаві.

За його словами, нове приміщення для того, щоб діти могли отримувати необхідну медичну допомогу, може бути знайдене вже до кінця цього дня.

"Я розмовляв із міністром внутрішніх справ та іншими нашими представниками Кабінету міністрів. Я попросив, щоб ми дуже швидко знайшли локацію, щоб дуже швидко технічно ця локація була підготовлена, щоб "Охматдит" зміг переїхати туди, щоб надати допомогу дітям”, - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що чекає відповідного звіту в кінці дня, після чого буде ухвалено рішення про переїзд.

Він також повідомив, що ліквідація наслідків російського ракетного удару на території “Охматдиту” все ще триває.

Точної інформації про кількість людей, які перебували в лікарні під час терористичної атаки росіян поки немає.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару по Києву російська терористична армія застосувала для ураження дитячої лікарні “Охматдит” стратегічну крилату ракету Х-101.

Читайте також: