Енергорегулятор зробив ще один крок до лібералізації ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зробила ще один крок до лібералізації енергоринку і переглянула цінові обмеження на електроенергію (прайс-кепи – ред.), які наберуть чинності 30 листопада.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні НКРЕКП 9 листопада.

«Ми маємо бути послідовними, і щоб учасники ринків нас розуміли на майбутнє. Ми рухаємося в напрямку лібералізації і, зрештою, до скасування прайс-кепів загалом», – сказав член НКРЕКП Валерій Тарасюк, підкресливши, що регулятору потрібно працювати над тим, щоб конкуренція на енергоринку створювала ринкову ціну.

Під час засідання НКРЕКП встановила цінові обмеження на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку: для годин мінімального навантаження (від 23:00 до 7:00) – 3 000 грн/МВт-год; для годин середнього навантаження (від 7:00 до 8:00, від 11:00 до 17:00) – 5 600 грн/МВт-год; для годин підвищеного навантаження (від 8:00 до 11:00) – 6 900 грн/МВт-год і максимального навантаження (від 17:00 до 23:00) – 7 500 грн/МВт-год.

«Ми сьогодні не піднімаємо ціни, а просто встановлюємо правила гри», – наголосила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

Нагадаємо, в секретаріаті Енергетичного співтовариства виступають за збільшення цінових обмежень price cap на ринку електроенергії України для забезпечення імпорту електрики взимку.