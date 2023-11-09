Україна повернула з окупованої території ще трьох дітей

Батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу.

Ще трьох дітей з двох родин вдалося повернути з окупованої території.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За цією радісною новиною – колосальна робота багатьох служб. Зокрема для того, щоб повернути дві родини, в яких виховуються діти, працювали Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій України, благодійна організація Save Ukraine, органи опіки та піклування, служба у справах дітей", – зазначив Прокудін.

За його словами, батьки та діти зараз працюють з психологами, їм надають необхідну медичну допомогу.

Загалом від початку 2023 року повернуто до України 146 дітей Херсонщини, додав голова ОВА.

Раніше повідомлялося, що депортованому з Маріуполя 17-річному підлітку в Росії вручили повістку.

За словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.

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