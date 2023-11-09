Украина вернула с оккупированной территории еще троих детей

Родители и дети сейчас работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Еще троих детей из двух семей удалось вернуть с оккупированной территории.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"По этой радостной новости – колоссальная работа многих служб. В частности, для того, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительство, служба по делам детей", – отметил Прокудин.

По его словам, родители и дети сейчас работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего с начала 2023 года возвращено в Украину 146 детей Херсонщины, добавил председатель ОВА.

Ранее сообщалось, что депортированному из Мариуполя 17-летнему подростку в России вручили повестку.

По словам президента Украины Зеленского, Россия похитила около 20 тысяч украинских детей – и это лишь количество, которое удалось установить официально.

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