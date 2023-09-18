Фармак презентував новий медичний портал MedHub

Цей портал створений з метою надання медичним працівникам доступу до актуальної та корисної інформації в галузі медицини.

База знань MedHub

MedHub представляє собою величезну базу знань, що включає в себе останні новини в системі охорони здоров’я, галузеві інновації та наукові дослідження. Портал стане незамінним помічником для лікарів, фармацевтів та інших медичних працівників, які прагнуть бути в курсі всіх змін та нововведень у своїй професії.

Параметри фільтрування

Однією з ключових особливостей MedHub є розширені параметри фільтрування, які дозволяють користувачам легко знаходити потрібну інформацію на ряд тем. Це можуть бути експертні матеріали, протоколи лікування, детальна інформація про медичні препарати або актуальні новини галузі.

На даний момент портал акцентує увагу на матеріалах та рекомендаціях з гінекології та дерматології. Тим не менше, якщо користувач шукає специфічну інформацію про певну хворобу, він може використовувати функцію пошуку за назвою хвороби, що значно полегшує процес знаходження потрібних даних.

MedHub не обмежується лише текстовими матеріалами

Користувачі також можуть знайти різноманітні відео, матеріали для завантаження та квізи для перевірки своїх знань. Додатково, портал пропонує освітні курси, серед яких виділяються такі як «Бренд лікаря» та «Комфортна комунікація з пацієнтами», що допоможуть медичним працівникам підвищити свою кваліфікацію.

Ірина Пашкетник, керівниця з digital-маркетингу «Фармак», підкреслила важливість постійного оновлення інформації на порталі: «Ми розуміємо важливість актуальності медичної інформації. Тому наша команда робить все можливе, щоб контент MedHub завжди був на високому рівні, корисний та відповідав сучасним стандартам доказової медицини».

Окремо варто зазначити, що MedHub також містить докладну інформацію про лікарські препарати, вироблені компанією «Фармак». Це робить портал незамінним джерелом для лікарів, які шукають конкретні дані про препарати цього виробника.

Підсумовуючи, новий медичний портал «Фармак» MedHub стає потужним інструментом для усіх, хто пов'язаний з медичною сферою в Україні. Це сучасна платформа для отримання актуальної інформації, навчання та професійного розвитку.