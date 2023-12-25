Формування Корпусу морської піхоти – на завершальному етапі: що відомо

Формування Корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України перебуває на завершальному етапі. Про його створення 23 травня 2023 року оголосив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомило командування морської піхоти ВМС ЗСУ 25 грудня у Facebook.

"Така структура дозволить нам більш ефективно застосовувати підпорядковані підрозділи в обороні держави: планувати операції, управляти силами, забезпечувати їх як в наступі, так і в обороні. Тому офіцери та сержанти Командування морської піхоти, розуміючи важливість рішення президента, поставилися до його виконання з максимальною відповідальністю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було розроблено декілька проєктів організаційно-штатної структури. І от нещодавно було затверджено один із них. Разом з тим, починаючи від травня, паралельно із виконанням завдань з відсічі широкомасштабної агресії, проводилась копітка робота щодо створення та комплектування нових військових частин.

Виходячи із затвердженої структури, Корпус морської піхоти буде призначено для виконання тактичних, оперативно-тактичних завдань у складі оперативного (оперативно-стратегічного) угруповання або самостійно. Тобто Корпус морської піхоти з відповідним комплектом військ (сил) буде спроможний самостійно сформувати оперативно-тактичне угруповання військ для ведення операцій на приморському напрямку.

Серед основних завдань – здійснення планування, застосування та забезпечення підпорядкованих військ (сил) згідно зі стандартами НАТО, а саме: оперативне планування застосування наземного компонента (Land Component Command - LCC) міжвидового угруповання (Joint Task Forces - JTF) при проведенні операції. Крім того, це проведення наступальних (штурмових, десантних) дій в акваторіях (басейнах) річок та водосховищ у взаємодії з підрозділами ВМС, а також оборона важливих берегових об’єктів та ділянок узбережжя тощо.

До складу Корпусу увійдуть наявні окремі бригади морської піхоти та окремі артилерійські бригади, а також інші бойові підрозділи та підрозділи забезпечення. Більше того, планується створення ще декількох бойових бригад та батальйонів морської піхоти.

Командування морської піхоти теж зазнає трансформації. Цей орган управління увійде до складу командування ВМС ЗС України як структурний підрозділ. На Командування морської піхоти будуть покладені функції генерації. Зокрема, це визначення вимог до спроможностей підпорядкованих сил, визначення потреби в ресурсах, необхідних для належного виконання завдань. Також Командування морської піхоти здійснюватиме стратегічне планування застосування та розвитку військових частин морської піхоти, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення тощо.

"Створення Корпусу морської піхоти є важливим кроком, який спрямований на посилення обороноздатності та забезпечення національної безпеки в умовах відбиття широкомасштабної агресії росії. Іншими словами, морська піхота стане ще більш потужною силою у боротьбі з російськими окупантами", - йдеться у повідомленні Морської піхоти.

Раніше у ВМС пояснили, яку зброю матиме Корпус морської піхоти і які завдання виконуватиме.

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