"Фронтова посилка": що передати військовим і що категорично заборонено

Отримувати посилку з дому - це завжди щемливо та емоційно. Однак, є певні правила, яких варто дотримуватися при передаванні пакунку близьким та рідним.

Про те, як правильно спакувати посилку військовому - розповідаємо далі.

Українцям радять насамперед обов'язково питати у військових, що їм потрібно, і прислухатися до порад.

Правила передавання посилок на фронт: що варто знати

Військовий, який має великий досвід перебування у польових умовах на "нулі" розповів, що варто дотримуватися таких правил під час пакування передач:

передавати посилки виключно після узгодження з відповідним підрозділом;

треба передавати харчі в тій кількості, яку військові того підрозділу точно зможуть з'їсти;

передавати таку їжу, яка може зберігатися тривалий час без холодильника.

Посилка військовим на фронт

Які продукти передати військовим

Продукти, які завжди актуальні:

сало;

горішки й сухофрукти;

фруктові чипси;

енергетичні батончики;

цукерки;

шоколад (краще в батончиках, щоб можна було покласти в кишеню);

якісні сухпайки;

сухі супи та борщі;

галетне печиво;

якісні паштети.

Посилка військовим на фронт

Також речі, які точно знадобляться:

серветки — вологі та сухі;

рукавиці;

засоби гігієни — у маленьких пакуваннях;

теплі речі.

Консервовані банки

Важливо знати: через те, що скляна банка може легко тріснути чи розбитися, деякі військові взагалі відмовляються від консервації. Тому варто відправляти їжу в пластиковій чи бляшаній тарі.

Водночас таку їжу як: вареники, голубці, салати - можна передавати, тільки якщо ви впевнені, що вона справді оперативно доїде до адресатів і військові або одразу її з'їдять, або матимуть, де зберігати.

Що передати, крім їжі

Віправляючи посилку військовому варто врахувати звернути увагу на символічні речі, які зможуть підняти йому настрій і, відповідно, бойовий дух.

Для прикладу, крім посилки, доречним буде і написаний від руки лист.

"Були випадки в хлопців, коли кохані жінки надсилали їм листи, "підписуючи" його слідом від губної помади, цілуючи нафарбованими губами шматочок паперу. Писали якісь особисті приємні речі. Надсилали речі, зроблені власноруч. Діти ж надсилали своїм татам чи мамам на фронт браслети. Тобто варто звертати увагу саме на ось такі символічні дрібниці, бо насправді вони часто набагато приємніші, ніж умовна банка тушонки", - йдеться в матеріалі The Village.

Серед інших варіантів:

браслети, зроблені самостійно;

малюнки — якщо посилка від дитини;

книги;

солодощі та різноманітні газовані напої — як правило, військовим цього бракує найбільше.

Посилка військовим на фронт

Що не можна відправляти військовому

Бійцям суворо заборонено відправляти на передову:

скляні банки та упакування;

гострі предмети та речі;

алкоголь;

наркотичні речовини.

Яких продуктів варто уникати:

горох, пшеницю, перловку. Ці крупи довго варяться, на що у бійців зовсім немає часу. Гречка, рис та вівсянка варяться вдвічі швидше.

печиво у пластикових коробках. Коробки займають багато місця. Краще передавати печиво у пачках.

кава в зернах і мелена на фронті не доречні, тому що кавоварок там немає. Кава повинна бути розчинною, чай тільки в пакетиках.

цукор найкраще передавати рафінад або у стіках.

Раніше ми розповідали, що одна з найрозповсюдженіших проблем при передаванні посилки — надсилання надмірної кількості різноманітної їжі, яку військовослужбовці просто не встигають з’їсти.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.