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Що передати на фронт з їжі українським військовим

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Що передати на фронт з їжі українським військовим

Фото: Associated Press

Українські військові, які боронять нашу землю від російських окупантів, потребують на фронті різного роду забезпечення. Зокрема — їжі.

Українським Силам оборони на фронт волонтери постійно передають продукти харчування. Вони повинні бути висококалорійними та довготривалого зберігання. Зокрема, потрібно багато кави, цукерок та консервів в жестяній тарі.

ТСН.ua розповість, що збирати на фронт нашим військовим.

Одна з найрозповсюдженіших проблем — надсилання надмірної кількості різноманітної їжі, яку військовослужбовці просто не встигають з’їсти. Через що вона, очевидно, швидко псується, оскільки на передовій у військових здебільшого немає холодильників. 

“У 2022 році, на Великдень, ми базувались під Запоріжжям. Я дуже добре запам'ятав скільки посилок НП, волонтерами чи просто знайомими ми тоді отримали — близько 30 величезних ящиків. Ми їх роздавали іншим підрозділам, віддавали біженцям, роздавали, проїжджаючи через блокпост. Але кожен раз, коли ми когось пригощали — нас пригощали у відповідь. А посилки все везли і везли. І виходило, що наші 30 ящиків ніяк не зменшувались”, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Олексій Коновалець з позивним "Роджер".

За його словами, перед тим, як передавати на передову їжу, потрібно впевнитися, яку саме та в якій кількості.

Що саме передати на фронт з їжі

В першу чергу, їжа повинна бути висококалорійна, довготривалого зберігання та яка містить склад вітамінів. Потрібні:

  • Консерви в жестяній тарі.
  • Кава та цигарки. 
  • Чай. 
  • Цукор.
  • Печиво.
  • Макарони.
  • Крупи.
  • Сало.
  • Консервація.
  • Спеції.
  • Вода.
  • Олія.
  • Мед. 
  • Цибуля.
  • Часник.
  • Сухофрукти (фініки, курага, фундук).
  • Овочі.
  • Фрукти.
  • Сухе та згущене молоко.
  • Шоколад.
  • Горіхи.
  • Фруктові чіпси.
  • Енергетичні батончики.
  • Сухі супи та борщі.
  • Галетне печиво.
  • Якісні паштети.

Які вітаміни потрібні

За словами експертки зі здорового способу життя, яка досліджувала українські військові сухпайки Дарії Озерної, військовим потрібна їжа з вмістом великої кількості різних вітамінів. Зокрема — вітаміну С.

"Без вітаміну С кров буде погано згортатися, зуби хитатимуться, не гоїтимуться рани. Солдатам потрібні фолієва кислота, вітамін D у великих дозах. Бо вони постійно в закритому одязі, у сховищах. Їм потрібна риба, рибні консерви, горіхи — бо це джерело поліненасичених жирних кислот. Та будь-які мінімальні Омега-3. Цих речовин у їхньому раціоні немає, там тільки рафінована соняшникова олія. А в ній практично немає Омега-3 кислот. Тому варто передавати різноманітні горіхи, але не солені", — пояснила експертка.

Нагадаємо, що американське видання The Washington Post опублікувало дані "злитих" в Мережу засекречених матеріалів розвідки США

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Дата публікації
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