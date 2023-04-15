Що передати на фронт з їжі українським військовим

Українські військові, які боронять нашу землю від російських окупантів, потребують на фронті різного роду забезпечення. Зокрема — їжі.
Українським Силам оборони на фронт волонтери постійно передають продукти харчування. Вони повинні бути висококалорійними та довготривалого зберігання. Зокрема, потрібно багато кави, цукерок та консервів в жестяній тарі.
ТСН.ua розповість, що збирати на фронт нашим військовим.
Одна з найрозповсюдженіших проблем — надсилання надмірної кількості різноманітної їжі, яку військовослужбовці просто не встигають з’їсти. Через що вона, очевидно, швидко псується, оскільки на передовій у військових здебільшого немає холодильників.
“У 2022 році, на Великдень, ми базувались під Запоріжжям. Я дуже добре запам'ятав скільки посилок НП, волонтерами чи просто знайомими ми тоді отримали — близько 30 величезних ящиків. Ми їх роздавали іншим підрозділам, віддавали біженцям, роздавали, проїжджаючи через блокпост. Але кожен раз, коли ми когось пригощали — нас пригощали у відповідь. А посилки все везли і везли. І виходило, що наші 30 ящиків ніяк не зменшувались”, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Олексій Коновалець з позивним "Роджер".
За його словами, перед тим, як передавати на передову їжу, потрібно впевнитися, яку саме та в якій кількості.
Що саме передати на фронт з їжі
В першу чергу, їжа повинна бути висококалорійна, довготривалого зберігання та яка містить склад вітамінів. Потрібні:
- Консерви в жестяній тарі.
- Кава та цигарки.
- Чай.
- Цукор.
- Печиво.
- Макарони.
- Крупи.
- Сало.
- Консервація.
- Спеції.
- Вода.
- Олія.
- Мед.
- Цибуля.
- Часник.
- Сухофрукти (фініки, курага, фундук).
- Овочі.
- Фрукти.
- Сухе та згущене молоко.
- Шоколад.
- Горіхи.
- Фруктові чіпси.
- Енергетичні батончики.
- Сухі супи та борщі.
- Галетне печиво.
- Якісні паштети.
Які вітаміни потрібні
За словами експертки зі здорового способу життя, яка досліджувала українські військові сухпайки Дарії Озерної, військовим потрібна їжа з вмістом великої кількості різних вітамінів. Зокрема — вітаміну С.
"Без вітаміну С кров буде погано згортатися, зуби хитатимуться, не гоїтимуться рани. Солдатам потрібні фолієва кислота, вітамін D у великих дозах. Бо вони постійно в закритому одязі, у сховищах. Їм потрібна риба, рибні консерви, горіхи — бо це джерело поліненасичених жирних кислот. Та будь-які мінімальні Омега-3. Цих речовин у їхньому раціоні немає, там тільки рафінована соняшникова олія. А в ній практично немає Омега-3 кислот. Тому варто передавати різноманітні горіхи, але не солені", — пояснила експертка.
Нагадаємо, що американське видання The Washington Post опублікувало дані "злитих" в Мережу засекречених матеріалів розвідки США.
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