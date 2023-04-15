Що передати на фронт з їжі українським військовим

Українським Силам оборони на фронт волонтери постійно передають продукти харчування. Вони повинні бути висококалорійними та довготривалого зберігання. Зокрема, потрібно багато кави, цукерок та консервів в жестяній тарі.

ТСН.ua розповість, що збирати на фронт нашим військовим.

Одна з найрозповсюдженіших проблем — надсилання надмірної кількості різноманітної їжі, яку військовослужбовці просто не встигають з’їсти. Через що вона, очевидно, швидко псується, оскільки на передовій у військових здебільшого немає холодильників.

“У 2022 році, на Великдень, ми базувались під Запоріжжям. Я дуже добре запам'ятав скільки посилок НП, волонтерами чи просто знайомими ми тоді отримали — близько 30 величезних ящиків. Ми їх роздавали іншим підрозділам, віддавали біженцям, роздавали, проїжджаючи через блокпост. Але кожен раз, коли ми когось пригощали — нас пригощали у відповідь. А посилки все везли і везли. І виходило, що наші 30 ящиків ніяк не зменшувались”, — розповідає військовослужбовець ЗСУ Олексій Коновалець з позивним "Роджер".

За його словами, перед тим, як передавати на передову їжу, потрібно впевнитися, яку саме та в якій кількості.

Що саме передати на фронт з їжі

В першу чергу, їжа повинна бути висококалорійна, довготривалого зберігання та яка містить склад вітамінів. Потрібні:

Консерви в жестяній тарі.

Кава та цигарки.

Чай.

Цукор.

Печиво.

Макарони.

Крупи.

Сало.

Консервація.

Спеції.

Вода.

Олія.

Мед.

Цибуля.

Часник.

Сухофрукти (фініки, курага, фундук).

Овочі.

Фрукти.

Сухе та згущене молоко.

Шоколад.

Горіхи.

Фруктові чіпси.

Енергетичні батончики.

Сухі супи та борщі.

Галетне печиво.

Якісні паштети.

Які вітаміни потрібні

За словами експертки зі здорового способу життя, яка досліджувала українські військові сухпайки Дарії Озерної, військовим потрібна їжа з вмістом великої кількості різних вітамінів. Зокрема — вітаміну С.

"Без вітаміну С кров буде погано згортатися, зуби хитатимуться, не гоїтимуться рани. Солдатам потрібні фолієва кислота, вітамін D у великих дозах. Бо вони постійно в закритому одязі, у сховищах. Їм потрібна риба, рибні консерви, горіхи — бо це джерело поліненасичених жирних кислот. Та будь-які мінімальні Омега-3. Цих речовин у їхньому раціоні немає, там тільки рафінована соняшникова олія. А в ній практично немає Омега-3 кислот. Тому варто передавати різноманітні горіхи, але не солені", — пояснила експертка.

Нагадаємо, що американське видання The Washington Post опублікувало дані "злитих" в Мережу засекречених матеріалів розвідки США.

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