Канада передасть Україні конфісковане у Росії майно: Шмигаль розповів, про що йдеться

Канада планує передати Україні конфіскований у Росії літак АН-124 та інші активи.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді й передачу їх на користь України. Проти 120 юридичних і фізичних осіб, включно з представниками "росатома", ввели також санкції США", - наголосив очільник Уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що не має сумнівів у перемозі України у війні, яку розв'язала Російська Федерація.

Також стало відомо про новий пакет оборонної допомоги для України від Канади. Зокрема, Міністерство оборони відправить ЗСУ 21 тис. автоматів, 38 кулеметів та понад 2,4 млн набоїв.

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