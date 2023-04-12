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Україна та Канада оновлюють Угоду про вільну торгівлю – Мінекономіки

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Україна та Канада оновлюють Угоду про вільну торгівлю – Мінекономіки

Україна і Канада оновили Угоду про вільну торгівлю / Фото: pixabay.com

Також держави уклали Угоду цифрової торгівлі.

Україна та Канада вирішили оновити Угоду про вільну торгівлю. Режим торгівлі між двома країнами суттєво зміниться.

Про це заявила міністр економіки України Юлія Свириденко, повідомляє пресслужба відомства.  

Держави розширюють можливості для підприємств, які мають не тільки українську, а ще й іноземну складову в своїй продукції.

"Будуть скасовані тарифи також на ті українські товари, які мають складові походженням з ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі, Великої Британії та Ізраїлю. Це має заохотити створення виробничих ланцюгів, зробить розташування виробництва в Україні більш привабливим для іноземних інвесторів, які планують постачати свої товари на канадський ринок", зазначила Свириденко.

Також Україна і Канада уклали Угоду з цифрової торгівлі. Подібну угоду Україна раніше уклала з Великою Британією.

Нагадаємо, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть десятки автоматів і кулеметів, а також мільйони набоїв. 

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Дата публікації
Перегляди
32
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