У Італії оголосили надзвичайний стан: що сталося

Уряд Мелоні, створений у жовтні 2022-го, обіцяв боротися з незаконною міграцією, проте ситуація тільки погіршується.

У вівторок, 12 квіиня, у Італії оголосили надзвичайний стан на шість місяців. Відповідне рішення ухвалив уряд країни в зв'язку з різким зростанням потоку мігрантів, які прибувають через Середземне море.

Країна виділила з бюджету 5 мільйонів євро на репатріацію та забезпечення мігрантів житлом, повідомляє агенція Reuters.

За даними Міністерства внутрішніх справ Італії, у цьому році до країни прибули близько 31,3 тисячі мігрантіів, що майже в чотири рази вище за показник того ж періоду минулого року. Найбільше мігрантів у 2023-му до Італії прибули з Кот-д'Івуару, Гвінеї, Пакистану, Єгипту, Тунісу і Бангладеш.

Уряд Джорджії Мелоні, створений у жовтні 2022-го, обіцяв боротися з незаконною міграцією, проте ситуація тільки погіршується. Власне, через це в країні й оголосили надзвичайний стан. Італійські посадовці очікують допомоги Євросоюзу в міграційному питанні.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Італії через аварію човна з мігрантами загинули щонайменше 65 людей. Поліцейські заарештували трьох осіб, які, ймовірно, причетні до смертельної корабельної аварії.