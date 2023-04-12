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Загарбники обстріляли дев'ять громад Сумщини: є руйнування і пошкоджені будинки

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Загарбники обстріляли дев'ять громад Сумщини: є руйнування і пошкоджені будинки

Фото: Поліція Сумської області

Окупанти атакували зокрема й помешкання мирного населення.

У вівторок, 12 квітня, росіяни обстріляли 9 прикордонних громад на Сумщині. Зафіксовано 91 "приліт". Окупанти гатили з мінометів і артилерії, а також скидали з БпЛА вибухові пристрої типу ВОГ. 

Про це інформує пресслужба Сумської ОВА. 

Через мінометний обстріл у Новослобідській громаді пошкоджені два приватні будинки, у Білопільській - приватний нежитловий будинок. Також відомо, що в Хотінській громаді зазнало пошкоджень складське приміщення агрофірми. Постраждалих і загиблих немає.

Нагадаємо, 16-річний український підліток, який повернувся з табору в тимчасово окупованому Криму, де росіяни його "перевиховували", поділився жахливими спогадами. Загарбники втовкмачували дітям у голови, що вони народилися в Росії, що їх вигнали з України, а всі українці нібито є терористами.

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Перегляди
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