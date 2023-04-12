В Италии объявили чрезвычайное положение: что произошло

Правительство Мелони, созданное в октябре 2022-го, обещало бороться с незаконной миграцией, однако ситуация только усугубляется.

Во вторник, 12 апреля, в Италии объявили чрезвычайное положение на шесть месяцев. Соответствующее решение приняло правительство страны в связи с резким ростом потока мигрантов, прибывающих через Средиземное море.

Страна выделила из бюджета 5 миллионов евро на репатриацию и обеспечение мигрантов жильем, сообщает агентство Reuters.

По данным Министерства внутренних дел Италии, в этом году в страну прибыли около 31,3 тысячи мигрантов, что почти в четыре раза выше показателя того же периода прошлого года. Больше всего мигрантов, в 2023-м в Италию прибыли из Кот-д'Ивуара, Гвинеи, Пакистана, Египта, Туниса и Бангладеш.

Правительство Джорджии Мэлони, созданное в октябре 2022-го, обещало бороться с незаконной миграцией, однако ситуация только ухудшается. Собственно, поэтому в стране и объявили чрезвычайное положение. Итальянские чиновники ожидают помощи Евросоюза в миграционном вопросе.

Напомним, в конце февраля в Италии из-за аварии лодки с мигрантами погибли по меньшей мере 65 человек. Полицейские арестовали троих подозреваемых, которые, вероятно, причастны к смертельному кораблекрушению.