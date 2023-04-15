Что передать на фронт из еды украинским военным

Украинским силам обороны на фронт волонтеры постоянно передают продукты питания. Они должны быть высококалорийными и длительного хранения. В частности, нужно много кофе, конфет и консервов в жестяной таре.

ТСН.ua расскажет, что собирать на фронт нашим военным.

Одна из самых распространенных проблем — отправка чрезмерного количества разнообразной еды, которую военнослужащие просто не успевают съесть. Из-за чего она, очевидно, быстро портится, поскольку на передовой у военных нет холодильников.

“В 2022 году, на Пасху, мы базировались под Запорожьем. Я очень хорошо запомнил, сколько посылок ЧП, волонтерами или просто знакомыми мы тогда получили — около 30 огромных ящиков. Мы их раздавали другим подразделениям, отдавали беженцам, раздавали, проезжая через блокпост. Но каждый раз, когда мы кого-то угощали, нас угощали в ответ. А посылки все везли и увозили. И получалось, что наши 30 ящиков никак не уменьшались”, — рассказывает военнослужащий ВСУ Алексей Коновалец с позывным Роджером.

По его словам, перед тем, как передавать на передовую еду, нужно убедиться, какую именно и в каком количестве.

Что именно передать на фронт из еды

В первую очередь, пища должна быть высококалорийной, длительного хранения и содержащей состав витаминов. Требуются:

Консервы в жестяной таре.

Кофе и сигареты.

Чай.

Сахар.

Печенье.

Макароны.

Крупы.

Сало.

Консервация.

Специи.

Вода.

Масло.

Мед.

Лук.

Чеснок.

Сухофрукты (финики, курага, фундук).

Овощи.

Фрукты.

Сухое и сгущенное молоко.

Шоколад.

Орехи.

Фруктовые чипсы.

Энергетические батончики.

Сухие супы и борщи.

Галетное печенье.

Качественные паштеты.

Какие витамины нужны

По словам эксперта по здоровому образу жизни, исследовавшей украинские военные сухпайки Дарии Озерной, военным нужна еда с содержанием большого количества различных витаминов. В частности – витамина С.

"Без витамина С кровь будет плохо сворачиваться, зубы будут шататься, не заживать раны. Солдатам нужны фолиевая кислота, витамин D в больших дозах. Потому что они постоянно в закрытой одежде, в хранилищах. Им нужна рыба, рыбные консервы, орехи — потому что это источник полине. жирных кислот. И любые минимальные Омега-3. Этих веществ в их рационе нет, там только рафинированное подсолнечное масло. А в нем практически нет Омега-3 кислот. Поэтому следует передавать разнообразные орехи, но не соленые", — пояснила эксперт.

Напомним, что американское издание The Washington Post опубликовало данные "слитых" в Сеть засекреченных материалов разведки США.

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