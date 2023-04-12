Пара приготовила смертоносный деликатес и умерла: что они съели

Женщина умерла в тот же день, а ее любимый – через восемь дней.

Пенсионеры из Малайзии приобрели рыбу фугу – деликатес, содержащий сильные яды – и в течение двух недель оба умерли.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

83-летняя женщина и ее 84-летний муж ушли из жизни после того, как съели на обед рыбу, токсины которой "ядовитее цианида". От нее не существует противоядия.

Их дочь сказала, что Нг Чуан Синг и Лим Сью Гуан купили рыбу у продавца, к которому они ходили в течение многих лет.

Сообщается, что супруги почистили, пожарили и съели рыбу на обед, после чего вскоре женщина испытала первые симптомы отравления. Она начала дрожать, а дыхание стало затрудненным. В течение часа плохо стало и Сингу.

Их сын срочно доставил пару в больницу, но, к сожалению, Гуан скончалась поздно вечером того же дня.

Чуан умер после того, как провел восемь дней в коме.

Дочь пары требует наказания для ответственных за смерть своих родителей.

"Мои родители много лет покупают рыбу у одного и того же торговца, поэтому мой отец не думал об этом. Он не стал бы сознательно покупать что-то столь смертоносное, чтобы есть и подвергать жизнь опасности", — сказала она.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, рыба фугу может содержать сильнодействующие и смертельные токсины тетродотоксин и сакситоксин, которые нельзя уничтожить при приготовлении или замораживании. Если рыба не будет очищена от содержащих токсины органов, ее мясо будет заражено.

Напомним, в Украине женщина травила людей таллием. Редкий яд она добавляла в бутылки с алкоголем, которые выпивали ее жертвы.

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