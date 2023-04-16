Алла Пугачева метко высмеяла российский режим ироничным стихом

Российская певица Алла Пугачева, эмигрировавшая в Израиль, метко посмеялась над российскими властями и их "величием".

Ироничные строчки исполнительницы опубликовал в своем Twitter ее друг, музыкальный критик Артемий Троицкий. 15 апреля он поздравил Пугачеву с днем рождения, а ответ примадонна послала ему свой маленький стишок.

"АБП в ответ на поздравление с днем рождения. С таким текстом: "Нет ничего зазорного/ Встать у столба "позорного"/ Во времена двуличия/ н придаёт величия", — поделился товарищ певицы.

Также к нему Пугачева добавила символическое фото, где она позирует у столба посреди улицы в Израиле и улыбается на камеру.

Алла Пугачева/Фото: twitter.com/aktroitsky

Отметим, что отъезд певицы в Израиль вызвал шквал негативной критики и ненависти со стороны российских пропагандистов. На днях стало известно, что кремлевские власти пытаются "разоблачить" Пугачеву в финансировании украинской армии, ведь исполнительница публично осудила действия Путина и войну.

На громкие заявления в сторону Пугачевой отреагировала певица Лайма Вайкуле. Она рассказала, действительно ли ее Алла Борисовна передавала средства на нужды ВСУ.

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