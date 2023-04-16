Алла Пугачова влучно висміяла російський режим іронічним віршем

Російська співачка Алла Пугачова, яка емігрувала до Ізраїлю, влучно посміялася з російської влади та її "величі".

Іронічні рядки виконавиці опублікував в своєму Twitter її друг, музичний критик Артемій Троїцький. 15 квітня він привітав Пугачову з днем народження, а відповідь примадонна надіслала йому свій маленький віршик.

"АБП у відповідь на привітання з днем народження. З таким текстом: "Нет ничего зазорного/ Встать у столба "позорного"/ Во времена двуличия / Он придаёт величия", - поділився товариш співачки.

Також до нього Пугачова додала символічне фото, де вона позує біля стовпа посеред вулиці в Ізраїлі та усміхається на камеру.

Алла Пугачова / Фото: twitter.com/aktroitsky

Зазначимо, що від'їзд співачки до Ізраїлю викликав шквал негативної критики та ненависті з боку російських пропагандистів. Днями стало відомо, що кремлівська влада намагається "викрити" Пугачову у фінансуванні української армії, адже виконавиця публічно засудила дії Путіна та війну.

На гучні заяви в бік Пугачової відреагувала співачка Лайма Вайкуле. Вона розповіла, чи дійсно її Алла Борисівна передавала кошти на потреби ЗСУ.

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