Як виростити редиску вдома на підвіконні / © Pexels

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Не всі сорти редиски підходять для підвіконня

В магазинах можна зустріти велику кількість різних сортів редиски, але для вирощування на підвіконні підходять далеко не всі. Купувати краще максимально скоростиглі, які мають стійкість до недостатнього освітлення та посухи. Деякі фахівці радять обирати для квартири сорти, які вирощують у теплицях.

Як виростити редиску вдома на підвіконні: покрокова інструкція

Щоб редиска добре зійшла, швидко почала рости і водночас не витягувалася, а всі свої сили віддавала на формування плоду, потрібно дотримуватися певних правил. Насамперед подумайте про відповідну ємність, ґрунт, правила висівання та догляду.

Яку ємність підібрати

Щоб вирощувати редиску вдома, знадобиться контейнер (на балкон) або горщик для квітів (на підвіконня) глибиною не менше 15 см із дренажними отворами на дні, щоб виходила зайва волога.

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Ще зручніше висівати редиску до спеціальних пластикових касет. Якщо обираєте цей варіант, важливо постійно стежити, щоб ґрунт не висихав.

Ґрунт для редиски на підвіконні

Для вирощування редиски підходить пухкий, поживний (родючий) ґрунт нейтральної реакції. Кислий у жодному разі не можна брати, тому що рослина просто не проросте.

Приготувати субстрат для вирощування редиски вдома можна і самостійно. Для цього потрібно взяти 1 частину компосту, 4-5 частин торфу, 1 частину річкового піску, 1 частину перліту. В такому разі ґрунт треба додатково знезаразити перед висіванням.

Як підготувати насіння для висівання

Деякі городники вважають, що насіння редиски чудово сходить навіть без підготовки, але краще все ж провести пророщення. В такому разі ви будете точно впевнені, що розсада зійде.

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Замочується насіння редиски так: до ємності кладеться ватний диск, змочений у воді, висипається насіння і накривається ще одним вологим ватним диском. Ємність закривається кришкою чи блюдцем і залишається на 1-2 дні. Не забувайте час від часу перевіряти насіння — ватні диски повинні бути завжди вологими.

Як виростити редиску вдома на підвіконні чи балконі / © pixabay.com

Висівання редиски

Ось покрокова інструкція:

Наповнити контейнер чи горщик землею на 3/4, а потім ущільнити. Полити ґрунт водою. Розкласти насіння на відстані 3-5 см одне від одного (якщо використовуєте касети, то по 1 насінині в кожну). Присипати ґрунтом на 0,5-0,7 см. Акуратно зволожити за допомогою обприскувача. Накрити плівкою для створення тепличних умов. Поставити ємність із насінням у відносно тепле місце (температура повинна бути +18-22 градуси).

Догляд за редискою на підвіконні: оптимальні умови

Якщо ви все зробили правильно, перші паростки редиски з'являться через 3-5 днів (з пророщуванням 2-3 дні). Після цього треба зняти плівку і переставити ємність у світле та прохолодне місце.

Періодично поливайте свій город на підвіконні, коли ґрунт починає підсихати.

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Світловий день, який буде оптимальним для вирощування редиски вдома, становить 10 годин, а ще краще 14 годин на добу. Тому рослину доведеться підсвічувати, щоб отримати великі плоди. Для цього використовують фітолампи (потужність не нижче 40w). Це потрібно, щоб редиска не витягувалася через брак світла.

Важливо підтримувати й оптимальну температуру — +10-15 (не вище +22) вдень та +8-10 градусів вночі. Високих температур редиска не любить.

Поливання редиски на підвіконні чи балконі

Вологу ця рослина любить, тому поливати доведеться регулярно, але помірно. Ґрунт не повинен пересихати або закисати. Для поливання краще обирати воду кімнатної температури, відстояну чи пропущену через фільтр.

Навіть невелике підсушування ґрунту може стати причиною того, що плоди почнуть гірчити. В період утворення коренеплоду частоту поливання треба збільшити. А за кілька днів до визрівання плодів краще його припинити.

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Коли можна збирати урожай редиски на підвіконні

Коли збирати урожай редиски на підвіконні? / © pixabay.com

Збирають урожай по мірі дозрівання коренеплодів. Якщо у відкритому ґрунті це настає через 16-18 днів (в ультраранніх сортів), то на підвіконні чи балконі знадобиться трохи більше часу.

Головне — вчасно висмикнути редиску з землі, тому що якщо плід перетримати, його оболонка стане надто щільною і гіркою.

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