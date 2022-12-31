Графіки не діють: у двох областях екстрено вимикатимуть світло

У двох регіонах 31 грудня продовжуються екстрені відключення електроенергії.

Сьогодні, 31 грудня, у двох областях України – Київській та Одеській - запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це поінформували в ДТЕК Одеських та Київських регіональних електромереж.

Зазначається, що на Одещині та Київщині тривають екстрені відключення електроенергії, графіки погодинних відключень у цих областях не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, у Києві через технічні особливості для близько 300 будинків неможливо передбачити відключення електроенергії. Вони живуть без графіків вимкнення світла.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко каже, що "стабільність системи досить крихка". Він наголосив, що на стан енергомереж у столиці впливають не лише ракетні удари росіян, але й відповідальне споживання електроенергії.

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