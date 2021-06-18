До цього з легендою попрощалися у Національній філармонії України.

Легендарного українського хореографа Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі у Києві.

Про це повідомляє журналіст ТСН.ua. На похороні були присутні найближчі рідні Григорія Миколайовича, це син Грег Чапкіс, який прилетів з США, донька Лілія та онука Анна Сафрончик з донькою, які прилетіли з Італії. Також багато учнів маестро та його колеги.

Родина Григорія Миколайовича / ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

Серед зірок були помічені співачка Камалія з мамою Інною Петрівною і хореографиня Ілона Гвоздьова. Також прийшов хореограф Дмитро Дікусар.

Григорія Чапкіса поховали на Байковому кладовищі

Зауважимо, що сьогодні Григорія Чапкіса проводжали в останню путь у Національній філармонії України. Попрощатися з легендою приїхали президент України Володимир Зеленський, співак Павло Зібров, хореограф Влад Яма.

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