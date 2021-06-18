до этого с легендой попрощались в Национальной филармонии Украины.

Легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом сообщает журналист ТСН.ua. На похоронах присутствовали ближайшие родные Григория Николаевича, это сын Грег Чапкис, который прилетел из США, дочь Лилия и внучка Анна Сафрончик с дочкой, которые прилетели из Италии. Также многие ученики маэстро и его коллеги.

Семья Григория Николаевича / ТСН.ua

ТСН.ua

ТСН.ua

Среди звезд были замечены певица Камалия с мамой Инной Петровной и хореограф Илона Гвоздева. Также пришел хореограф Дмитрий Дикусар.

Григория Чапкиса похоронили на Байковом кладбище

Заметим, что сегодня Григория Чапкиса провожали в последний путь в Национальной филармонии Украины. Проститься с легендой приехали президент Украины Владимир Зеленский, певец Павел Зибров, хореограф Влад Яма.

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