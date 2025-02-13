Холодильники Candy — поєднання інновацій та традицій якості

Ми постійно змінюємо наші уявлення та погляди на комфортний дім та побут. Але ми завжди тягнемося до нового, саме тому бренд Candy іде в ногу з сучасністю і постійно оновлює свою техніку та технологічні рішення. Історія бренд Candy починається з пральних машин, поступово розширюючись до всієї лінійки побутової техніки, яка спрощує життя та побут багатьох людей. Це італійський бренд, історія якого налічує 80 років розвитку та переваг, націлених на пошуки інноваційних рішень. І сьогодні це особливо помітно з серією Candy Fresco.

Бренд відкриває ще одну сторінку з можливостями новітніх технологій та дистанційного керування, і все щоб отримати унікальний досвід комфорту та зручності. З досвідом минулих поколінь, вишуканим дизайном та надійністю, він переходить до ери Candy Smartness, щоб відповідати ритму сучасного, стрімкого життя. І відображення цих трендів та гармонійне поєднання всіх надбань особливо помітне у новій серії холодильників бренду.

Холодильники Fresco 300 — нові рівні комфорту та сучасних трендів

Сьогодні щоб побутова техніка відповідала вимогам користувачів, вона має бути технологічною, пристосованою до стрімкого ритму повсякдення, місткою та економічною у споживанні електроенергії. Холодильники Candy з нової серії Fresco 300 відповідають таким вимогам, адже мають безліч унікальних функцій та нових особливостей.

Технології холодильників Candy — втілення інноваційної функціональності

Лінійка Fresco 300 об’єднує стильний дизайн з комфортом навіть у дрібницях. Ці дводверні холодильники мають збільшений об’єм для зберігання та дозволяють регулювати розташування поличок. Також вони мають наступні технології:

No Frost — не дозволяю інею та льоду утворюватися на стінках та дверцятах, що виключає ручне розморожування;

Circle Fresh — завдяки боковим потокам повітря, що циркулюють, продукти ще довше залишаються свіжими без завітрювання;

двометрові моделі мають зону адаптивної вологості, що працює завдяки рослинній мембрані Natura Fiber;

зона свіжості, де можна регулювати температуру;

фірмовий застосунок hOn, де зібрані поради та рекомендації для більшої ефективності техніки.

Технології без зберігання ресурсів не мають сенсу, тому холодильники Fresco 300 належать до класу енергозбереження А++, щоб економити ще більше електроенергії.

Дизайн, що працює на місткість та ергономіку

Яскравий, унікальний стиль з італійським темпераментом, що поєднується з новими трендами та акцентом на зручність — ще одна відмінність нової лінійки холодильників Candy. Геометрична чіткість разом з підкресленим, чітким мінімалізмом дозволяють фокусувати на тому, що дійсно важливо — на зручності користувача від кожної деталі. Це можливо завдяки наступним особливостям:

поверхня Crystal clear, що довго залишається чистою та вишуканою без плям та відбитків пальців;

інтегрована ручка, що гармонійно доповнює будь-який інтер’єр;

можливість перевісити двері, щоб ви могли встановити модель там, де вам зручно.

Але найголовніше, чим виділяються холодильники у серії Fresco 300 — збільшений простір з можливістю зберігати ще більше продуктів з простим доступом. Моделі мають ширину 60 см та висоту 205 та 185 см на вибір. Збільшені ящики морозильної камери дають можливість заморожувати дійсно великі об’єми продуктів.

Холодильники Candy Fresco 300 — це нова сходинка на шляху до абсолютної технологічності та зручності. Дізнайтесь більше на сайтах українських рітейлерів.