Хто такі кібервійська,чим вони займаються і як туди потрапити

Хто такі кібервійська,чим вони займаються і як туди потрапити

Ще задовго до війни Президент України Володимир Зеленський доручив уряду підготувати законопроект про створення кібервійськ. 26 серпня 2021 р. був підписаний відповідний указ про рішення РНБО "Про невідкладні заходи з кібероборони держави".

Україна почала формування власної кіберармії ще до війни, але не встигла це зробити. Сьогодні українська IT-армія є самоорганізованим волонтерським рухом. За даними голови Держспецзв’язку Віктора Жори чисельність волонтерів кіберармії оцінюється в 400 тисяч людей.

Завдяки кіберармії ми впевнено протистоїмо кіберагресії російських окупантів. На початку, завдання української кіберармії полягало в поширенні адекватної інформації про події в Україні та спростування хибних новин. А з початку російської агресії- зусилля спрямовані на протидію кібератакам агресора і для цього широко залучаються хакери-добровольці.

Останні події доводять успішність дій українського кібервійська в кіберпросторі. Всесвітньо відомі хакерські групи Anonymous та Cyber Partisans здійснюють успішні кібератаки на російські урядові центри, фінансовий сектор,телебачення та інші структури Росії.

Так, наприклад, Anonymous зламали сайт ФСБ Росії, заволоділи 20 ТБ даних, атакувавши російського нафтового гіганта "Роснафту", стерли дані з 59 айфонів співробітників цієї компанії. 10-го березня хакери Anonymous повідомили, що їм вдалося зламати сайт Роскомнагляду та отримати доступ до більш ніж 360 тисяч файлів загальним обсягом 817,5 ГБ.

Компанія Cyber Unit Technologies повідомляє, що добровольці, охочі приєднатися до кіберармії, працюватимуть у двох основних напрямках – атаки та оборони.

Як вступити в кіберармію?

Вступити в ІТ-армію можна приєднавшись до групи в спеціальному телеграм-каналі. Модератори каналу кожного дня викладають завдання для атак. Серед них є як прості, так і складні завдання, що стосуються різних секторів економіки та життєдіяльності суспільства: послуг, дозвілля, банківської системи Росії, тощо. Кожне завдання супроводжується інструкцією та посиланням на потрібний софт.

Не обов’язково бути супер програмістом, щоб записатись до кіберармії. Навіть якщо у вас просто є смартфон, ви можете допомагати українській армії. Ось лише деякі з ресурсів для цього:

у чаті-боті STOP Russian War можна повідомляти про пересування російських військ, диверсантів;

у чат-боті StopRussia повідомляти про дезінформаторів та тих, хто здає розташування українських військ;

чат-бот Ukraine avanger bot створений для збору інформації про мародерів та снаряди, які не здетонували;

канал StopRussiaChannel - для блокування дезінформації;

для фіксування воєнних злочинів окупантів створений чат-бот TRIBUNAL.UA .